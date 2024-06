Macron, 'da domenica sono cadute le maschere, prova di verità'

"Da domenica, stanno cadendo le maschere. E' una prova di verità": lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, aprendo la sua conferenza stampa a Parigi. "Si vede la differenza fra chi difende i propri interessi e chi difende quelli comuni", ha aggiunto. Dopo i risultati delle europee e la congiuntura politica "la situazione politica imponeva uno scioglimento": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa a Parigi. "Solo lo scioglimento consente il chiarimento delle cose", ha aggiunto. Macron ha accusato i radicali di sinistra de La France Insoumise di "aver creato un disordine costante" e "preoccupante" in Assemblée Nationale rendendo "meno leggibile l'azione e impedendo di costruire coalizioni stabili". Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi che la sua maggioranza deve "andare a dialogare con personalità e forze che oggi non ne fanno parte", ipotizzando un allargamento del governo alle forze moderate. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si appella a tutti coloro che hanno ''saputo dire no agli estremi'', in vista delle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 agosto. In conferenza stampa a Parigi, il presidente ha dichiarato che due blocchi estremi, siano essi di estrema destra o di estrema sinistra, rappresentano un rischio di ''impoverimento'' per il nostro Paese.