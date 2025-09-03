Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Ultima oraMacron chiama alla 'mobilitazione totale' per Bayrou
3 set 2025
Macron chiama alla 'mobilitazione totale' per Bayrou

Nel corso di quello che sarà probabilmente l'ultimo Consiglio dei ministri dell'attuale governo francese, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha chiamato tutti i ministri a una "mobilitazione totale" per sostenere il premier François Bayrou, che lunedì prossimo chiederà la fiducia in Parlamento. "Bisogna battersi fino all'ultimo - ha detto il presidente secondo quanto riferito da uno dei partecipanti al Consiglio dei ministri che ha parlato con BFM TV - bisogna prendere in mano la propria responsabilità".

© Riproduzione riservata

Emmanuel Macron