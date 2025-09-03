Macron chiama alla 'mobilitazione totale' per Bayrou

Nel corso di quello che sarà probabilmente l'ultimo Consiglio dei ministri dell'attuale governo francese, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha chiamato tutti i ministri a una "mobilitazione totale" per sostenere il premier François Bayrou, che lunedì prossimo chiederà la fiducia in Parlamento. "Bisogna battersi fino all'ultimo - ha detto il presidente secondo quanto riferito da uno dei partecipanti al Consiglio dei ministri che ha parlato con BFM TV - bisogna prendere in mano la propria responsabilità".