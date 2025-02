Macron annuncia 109 miliardi di investimenti nell'IA alla vigilia dell'Action Summit a Parigi

Alla vigilia dell'apertura del vertice sull'intelligenza artificiale organizzato a Parigi, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha auspicato che la Francia si impadronisca di questa "nuova era di progresso" ed ha annunciato - dagli studi della tv pubblica France 2 - "109 miliardi di euro di investimenti nell'intelligenza artificiale nei prossimi anni". Macron ha paragonato tale investimento a quello degli Stati Uniti per il loro progetto "Stargate", per il quale Donald Trump ha annunciato un investimento di 500 miliardi di dollari.

Da domani mattina, capi di stato e di governo, rappresentanti di grandi imprese del mondo "tech" e responsabili di associazioni e ONG, si ritroveranno in decine di eventi, tavole rotonde e riunioni al Grand Palais di Parigi, per due giorni di "Action Summit". Il presidente francese, che ha fortemente voluto l'organizzazione dell'evento, ha sottolineato in tv che questa "nuova era di progresso" con l'intelligenza artificiale consentirà "di vivere meglio, di imparare meglio e curare ancora meglio". Ha annunciato anche che 100.000 giovani in Francia seguiranno formazioni nel settore dell'IA, contro gli attuali 40.000.