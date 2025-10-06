Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Macron affida a Lecornu negoziati dell'ultima chance, ha 48 ore
6 ott 2025
Macron affida a Lecornu negoziati dell'ultima chance, ha 48 ore

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di condurre degli ''ultimi negoziati'' entro ''mercoledì sera'' con l'obiettivo di giungere a una ''piattaforma di azione" per la ''stabilità del Paese": è quanto annuncia l'Eliseo dopo il colloquio tra i due questo pomeriggio. ''Il Presidente della Repubblica - precisano le fonti - ha affidato al primo ministro dimissionario incaricato degli affari correnti la responsabilità di condurre, entro mercoledì, degli ultimi negoziati per definire una piattaforma di azione e di stabilità del Paese".

