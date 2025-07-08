Macron a Westminster, 'europei non abbandoneranno mai Kiev'

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Presidente rivendica la guida dei 'Volenterosi' di Gb e Francia

Francia e Regno Unito sono unite nel guidare la coalizione dei volenterosi e "gli europei non abbandoneranno mai l'Ucraina" di fronte "all'aggressione" della Russia di Vladimir Putin. Lo ha detto presidente francese Emmanuel Macron rivolgendosi in inglese a Camere riunite al Parlamento britannico nella sua visita di Stato nel Regno Unito: onore accordato in passato ai presidenti americani Ronald Reagan e Bill Clinton, e più di recente alla cancelliera tedesca Angela Merkel o al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In precedenza Macron aveva deposto una corona in memoria dei caduti di guerra nell'Abbazia di Westminster.

