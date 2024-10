Macron a Netanyahu, non si difende civiltà con la barbarie

"Si parla molto di guerra di civiltà. Non sono sicuro che si difenda una civiltà seminando noi stessi la barbarie". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza per il Libano a Parigi, riferendosi alle parole del premier israeliano Benyamin Netanyahu che rivendica di difendere la civiltà giudaico-cristiana nelle guerra a Gaza e in Libano. "Israele sa per esperienza che i suoi successi militari non sono necessariamente una vittoria in Libano", ha proseguito Macron. "Esigiamo da Hezbollah che cessi gli attacchi indiscriminati" contro Israele, ha inoltre affermato.