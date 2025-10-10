Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
10 ott 2025
Machado, contiamo su Trump per raggiungere la libertà

"Questo immenso riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani è uno stimolo per portare a termine il nostro compito: raggiungere la democrazia. Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sul popolo dell'America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia". Così Maria Corina Machado esulta su X per il premio Nobel, facendo appello al presidente Usa che aspirava allo stesso premio per la pace.

