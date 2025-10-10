Machado, contiamo su Trump per raggiungere la libertà

"Questo immenso riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani è uno stimolo per portare a termine il nostro compito: raggiungere la democrazia. Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sul popolo dell'America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia". Così Maria Corina Machado esulta su X per il premio Nobel, facendo appello al presidente Usa che aspirava allo stesso premio per la pace.