Macciardi, 'con Manfredi troveremo insieme il giusto equilibrio'

Gabriele Canè
27 ott 2025
"È il momento di rilanciare il teatro San Carlo, con il consenso di tutti, a partire dalle istituzioni territoriali e dai dipendenti". Sono le parole del nuovo sovrintendente del Massimo partenopeo Fulvio Macciardi, la cui nomina è stata ed è ancora al centro di uno scontro istituzionale tra il Comune di Napoli da una parte e il governo e la Regione dell'altra.

"Sono ottimista, sereno, convinto e onorato dell'incarico - ha aggiunto rispondendo proprio ad una domanda sui rapporti con il Comune e con il sindaco Manfredi -. Lavorerò per trovare la massima armonia e avere i massimi risultati".

"I sovrintendenti non possono non frequentarsi con i sindaci e non possono non cercare insieme le migliori soluzioni possibili - ha ribadito - Sono sicuro che arriveremo a trovare insieme il giusto equilibrio nell'interesse della città e della Fondazione San Carlo".

