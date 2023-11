M5s, Meloni sempre più leader di 'Balzelli d'Italia'

"Non bastava la gragnola di piccole grandi tasse inserite in manovra. Alle famiglie italiane bisognava dare il colpo di grazia, e quindi via il mercato tutelato per i più fragili, che verranno esposti alle incognite del mercato libero e al fuoco di fila delle roboanti e non sempre chiare offerte degli operatori. Ricapitolando: sul caro-mutui il governo ha deciso di rimanere immobile, mettendo il primo nodo scorsoio al collo degli italiani. Per combattere l'inflazione, Meloni e banda hanno deciso di rispondere con la farsa del "carrello tricolore", completamente inefficace. Sui carburanti, la storia è nota: per tutto il 2023 gli italiani hanno pagato uno sproposito grazie al menefreghismo dell'esecutivo. Ora che le tariffe sono in lieve flessione, Urso si è convinto che sia grazie al suo obbligo di esposizione dei cartelli: una barzelletta. Sulle bollette si toglie l'unica garanzia per chi è in difficoltà, cioè il mercato tutelato: Fitto non ci ha neanche provato a far capire all'Ue che, tra guerre e quadro economico, non era questo il frangente per togliere questa tutela. E poi tasse sulla casa, tasse sui prodotti per l'infanzia e tasse anche su quelli per le donne. Altro che Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni è sempre più la leader di "Balzelli d'Italia". Così in una nota i senatori M5s in commissione Ambiente e Energia Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi.