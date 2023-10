M5s, Fico, rapporto con Di Maio e Di Battista cambiato

"Sono rimasto al posto mio, sempre nel Movimento 5 Stelle. Altri non lo hanno fatto: soprattutto Luigi Di Maio che ha voluto fondare un'altra forza politica in un momento complicato per l'Italia: io non l'ho condiviso in alcun modo. Alessandro Di Battista ha fatto un'altra strada. Devo dire che è molto tempo che non mi sento con nessuno dei due". Lo ha detto il presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della trasmissione radiofonica "Giù la maschera" (Radio 1 Rai). "E' chiaro che in questo momento è una candidatura che non esiste - ha aggiunto Fico -. A me quello che interessa è costruire sicuramente un'alternativa nel Paese con il Movimento 5 stelle e altre forze progressiste; anche in Campania, sulla scorta di quello che stiamo facendo anche a Napoli dove abbiamo creato un laboratorio politico anche con il Partito Democratico che ha portato all'elezione del nostro sindaco Gaetano Manfredi. Un'operazione simile secondo me anche nella Regione va fatta", ha concluso.