Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
M5s, difficile ipotizzare un candidato diverso da Decaro
5 set 2025
5 set 2025
M5s, difficile ipotizzare un candidato diverso da Decaro

E' finito il tempo dell'attesa

E' finito il tempo dell'attesa

E' finito il tempo dell'attesa

"Abbiamo riconosciuto da subito che la candidatura di Antonio Decaro è autorevole e gode di un ampio consenso popolare. Abbiamo espresso questa fiducia personale soprattutto per una specifica ragione: Decaro ha dichiarato in modo chiaro e convinto che vuole aprire la Puglia a una stagione politica di rinnovamento. Quest'ultima è per noi una condizione imprescindibile". Lo dice Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia.

"E' finito il tempo dell'attesa. Invitiamo le altre forze progressiste a compiere un serio e definitivo sforzo per colmare le distanze e superare gli ultimi ostacoli che si frappongono a riconoscere tutti in Decaro il candidato oggettivamente più idoneo per determinare una stagione inedita e positiva, da cui noi per primi non potremmo prescindere. D'altra parte al punto nel quale siamo arrivati è difficile ipotizzare un diverso candidato, per il M5s e per l'insieme della coalizione".

