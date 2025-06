M5s-Avs chiedono informativa Piantedosi su matrimonio Bezos

"Chiediamo un'informativa di Piantedosi perchè a partire da domani la città di Venezia sarà una città blindata fino al 28 giugno per consentire il matrimonio del magnate di Amazon Jeff Bezos. Sarà blindata, ma sarà anche una città comprata per tre giorni in una sorta di celebrazione sfrenata del lusso che verrà limitati i movimenti dei cittadini. Io sono qui a chiedere la garanzia al ministero degli Interni della libertà di poter manifestare un dissenso. Come è possibile compare una città per tre giorni creando una serie di disagi? Ricordo che Amazon è sottoposta ad indagini per lo sfruttamento dei lavoratori, la ricchezza di Bezos deriva da questo. Se possono comprarsi Venezia per tre giorni, questi super ricchi possono pagare le tasse". Lo chiede in aula alla Camera il deputato di Avs Angelo Bonelli.

Alla richiesta di Bonelli fa eco il deputato M5s Antonio Iaria: "Anche noi come Movimento Cinque Stelle chiediamo un'informativa a Piantedosi. In Senato - ricorda - come M5s noi abbiamo anche proposto un aumento della web tax non per andare contro un settore ma per affrontare un problema del futuro. Questo governo subito si genuflette ai miliardari, non ci si chiede se in un momento storico come questo non si crei un problema di ordine pubblico. Il governo si dimostra Venezia non deve essere un parco giochi per i miliardari, ben venga il turismo ma non a chi si affitta una città a scapito dei cittadini stessi".

Sullo stesso argomento chiede di intervenire il deputato di Fdi Salvatore Caiata: "Non siamo d'accordo che Piantedosi debba riferire in Aula su questo argomento anche perchè il ministro dell'Interno non è un wedding planner, non possiamo chiedere che il governo venga a riferire in Aula su ogni argomento, è paradossale che si utilizzi di ogni situazione per strumentalizzare".