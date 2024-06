M5s attacca Berlusconi in Aula, maggioranza esce per protesta

Duro attacco del M5s alla Camera nei confronti di Silvio Berlusconi - soprattutto per le sue vicende giudiziarie - durante la commemorazione del primo anniversario della morte dell'ex premier. A quel punto gran parte delle forze di maggioranza ha deciso di uscire dall'Aula perché, come ha spiegato Alessandro Cattaneo di Forza Italia, "non è stata una commemorazione ma uno sciacallaggio politico". Protagonista dell'attacco il pentastellato Riccardo Ricciardi: "Non accettiamo la beatificazione di una persona che ha dato dell'eroe a un mafioso come Vittorio Mangano".