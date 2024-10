Lvmh partner globale della F1 per 10 anni

Bernard Arnauld torna all'apice del motorsport, Lvmh diventerà global partner della F1 a partire dal 2025 con un nuovo accordo decennale. Lo ha annunciato il colosso del lusso che nell'accordo coinvolgerà diverse delle iconiche maison, tra cui Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. Ulteriori dettagli, anticipa una nota, saranno annunciati all'inizio del 2025 ma è noto che il contratto con Rolex come cronometrista scadrà, dopo 11 anni, a fine 2024 e ad agosto il chief financial officer Jean-Jacques Guiony aveva confermato le trattative in corso con TAG Heuer. A fine stagione 2025 scadrà anche la collaborazione di Ferrari Trento (gruppo Lunelli) con la F1 e lo champagne potrebbe prendere il posto dello spumante sul podio per festeggiare i campioni. E infine non stupirebbe se, come per i Giochi Olimpici o i mondiali di rugby o per la 'brocca' della 37esima America's Cup che si sta disputando a Barcellona, anche i Trofei dei Gran Premi dal prossimo anno viaggiassero nei bauli Louis Vuitton. "Siamo solo all'inizio di questa partnership, ma le stagioni che ci attendono promettono di essere straordinarie" preannuncia Frédéric Arnault, ceo di Lvmh Watches, di cui fa parte TAG Heuer. "Negli sport motoristici come nella moda, nell'orologeria o nei vini e liquori, ogni dettaglio conta sulla strada del successo. Sia nei nostri laboratori che sui circuiti di tutto il mondo, è questa incessante ricerca di rompere i confini che ispira la nostra visione, ed è questo il significato che vogliamo dare a questa grande e unica partnership" commenta il presidente e ceo di Lvmh Bernard Arnault.