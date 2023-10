Lvmh in Borsa, -6,8%, frenata dei ricavi

Un tonfo per il colosso del lusso LVMH alla Borsa di Parigi, dove il titolo ha perso il 6,8%, scendendo ai minimi dall'inizio del 2023. Il crollo è stato causato dai conti del terzo trimestre, i cui ricavi sono cresciuti del 9%, meno delle attese degli analisti, in linea con quelli della divisione più importante, il fashion & leather, che include marchi come LVMH e Dior, mentre il fatturato di vini e liquori è sceso del 14%. Il mercato ha interpretato questi dati come un segnale di normalizzazione del lusso dopo il boom del post-Covid. "Dopo tre anni ruggenti e straordinari, la crescita sta convergendo verso numeri più in linea con la nostra media storica", ha dichiarato il CFO Jean-Jacques Guiony, presentando i risultati che hanno spinto diversi analisti a rivedere al ribasso le proprie previsioni sul titolo.