L'Uragano Melissa sale a categoria 5 e punta su Giamaica e Cuba

L'uragano Melissa, avanza nel Mar dei Caraibi verso Giamaica e Cuba dopo aver raggiunto categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir-Simpson e aver provocato almeno quattro morti e un disperso tra Haiti e Repubblica Dominicana. I venti hanno toccato quasi 260 chilometri all'ora, secondo gli ultimi bollettini dei servizi meteorologici diffusi dai media regionali.

Il Servizio meteorologico giamaicano prevede mareggiate fino a quattro metri sulla costa meridionale e le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse aree. L'aeroporto internazionale di Kingston è stato chiuso, così come tutti i porti marittimi.

A suscitare particolare preoccupazione è la lentezza del movimento della tempesta, poiché le zone colpite potrebbero restare esposte a condizioni estreme per diverse ore. I meteorologi stimano fino a un metro di pioggia, con rischio di inondazioni lampo e frane.