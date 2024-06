Lupi, mi piacerebbe che Tajani riconoscesse nostro contributo

"Il risultato mi sembra un bel segnale: era l'obiettivo che Noi Moderati e Forza Italia, io e Antonio Tajani, ci eravamo posti, ossia arrivare al 10%, è stato raggiunto. Questo dà più forza al Partito popolare europeo anche in Italia e offre stabilità al governo di Giorgia Meloni. Mi sembra che questi risultati siamo arrivati e che la nostra proposta politica abbia avuto successo. Noi Moderati e Forza Italia, per la prima volta, fanno una proposta unitaria, e ognuno dà il proprio contributo. Mi piacerebbe anche che Antonio Tajani, che è un amico, riconoscesse il contributo di Noi Moderati. Saranno comunque i numeri a indicare quanto Noi Moderati ha contribuito al risultato. Si stabilizza così l'azione di governo, ed è importante. È l'unico governo che sta governando aumentando il proprio consenso, e 4 punti non sono indifferenti. Mi sembra un bel risultato". Così il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ospite di Rtl 102.5.