Luongo, sostegno incondizionato a Cc di Olbia e Genova

"Il mio sostegno incondizionato ai colleghi coinvolti, nelle ultime ore, nei fatti di Olbia e Genova. Episodi che ci ricordano quanto sia complessa e delicata la missione che ogni giorno portate avanti con professionalità e sacrificio". Lo afferma il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo in una lettera a tutti i militari dell'Arma e resa nota dal sindacato Usmia.

Nella lettera sottolinea che mentre gli italiani sono in vacanza: "Noi continuiamo, senza tregua, a garantire sicurezza e prossimità ai cittadini, nelle città come nei paesi, sulle strade, lungo le coste e nelle località turistiche".