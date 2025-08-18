Luongo, sostegno incondizionato a Cc di Olbia e Genova

Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
"Il mio sostegno incondizionato ai colleghi coinvolti, nelle ultime ore, nei fatti di Olbia e Genova. Episodi che ci ricordano quanto sia complessa e delicata la missione che ogni giorno portate avanti con professionalità e sacrificio". Lo afferma il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo in una lettera a tutti i militari dell'Arma e resa nota dal sindacato Usmia.

Nella lettera sottolinea che mentre gli italiani sono in vacanza: "Noi continuiamo, senza tregua, a garantire sicurezza e prossimità ai cittadini, nelle città come nei paesi, sulle strade, lungo le coste e nelle località turistiche".

