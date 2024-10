L'uomo armato al comizio di Trump, sono un suo fan al 100%

"Sì, sono un sostenitore di Trump al 100%...questo è un uomo che ammiro profondamente": lo ha detto in un'intervista a Fox News Digital Vem Miller, l'uomo arrestato e poi rilasciato su cauzione per possesso illegale di armi ad un comizio del tycoon in California. "Queste accuse sono una stronzata totale", ha detto Miller ai media riferendosi all'ipotesi dello sceriffo locale di un potenziale terzo attentatore e definendosi un repubblicano registrato e "completamente a supporto" del tycoon dal 2018. "Viaggio sempre con le mie armi da fuoco nel retro del mio furgone ma non ho mai sparato con una pistola in vita mia", ha assicurato.