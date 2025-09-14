Lula sul Nyt, 'democrazia e sovranità non sono negoziabili'

Il New York Times pubblica sul proprio sito web un articolo firmato dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, intitolato "La democrazia e la sovranità non sono negoziabili". Nel testo, Lula rigetta le argomentazioni utilizzate dal governo Trump per alzare i dazi al 50% su una serie di prodotti brasiliani, affermando che la motivazione sostanziale dell'iniziativa è politica. Washington - afferma il capo di Stato - "sta utilizzando i dazi e la legge Magnitsky per cercare di garantire l'impunità all'ex presidente Jair Bolsonaro, che ha orchestrato un fallito tentativo di colpo di Stato l'8 gennaio 2023, cercando di sovvertire la volontà popolare espressa nelle urne".

"Sono orgoglioso della Corte suprema per la sua storica decisione di giovedì, che salvaguarda le nostre istituzioni e lo Stato di diritto democratico. Non si è trattato di una "caccia alle streghe" - scrive il leader progressista riprendendo le parole di Trump - . La decisione è stata il risultato di procedimenti condotti in conformità con la Costituzione brasiliana del 1988, promulgata dopo due decenni di lotta contro una dittatura".

Lula spiega inoltre che i dati della bilancia commerciale tra i due Paesi pende a favore degli Stati Uniti, per sottolineare che la decisione di applicare dazi elevati non ha alcuna logica economica. "Gli Stati Uniti non presentano un deficit commerciale con il nostro Paese, né sono soggetti a tariffe elevate. Negli ultimi 15 anni hanno accumulato un surplus di 410 miliardi di dollari nel commercio bilaterale di beni e servizi. Quasi il 75% delle esportazioni americane verso il Brasile entra in esenzione fiscale. Secondo i nostri calcoli - evidenzia Lula - la tassazione media effettiva sui prodotti statunitensi è solo del 2,7%. Otto dei dieci principali articoli hanno dazi zero, tra cui petrolio, aeromobili, gas naturale e carbone. La mancanza di una giustificazione economica alla base di queste misure rende chiaro che la motivazione della Casa Bianca è politica".