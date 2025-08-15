Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaAlbero caduto FerrandinaFrasi di buon FerragostoManovra 2026
Acquista il giornale
Ultima oraLula, 'il Brasile è un buon partner e non si inginocchia'
15 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Lula, 'il Brasile è un buon partner e non si inginocchia'

Lula, 'il Brasile è un buon partner e non si inginocchia'

'Bolsonaro è sotto processo perché ha tentato un colpo di Stato'

Trump "mente quando dice che il Brasile è un cattivo partner commerciale. Il Brasile è un buon partner e non si inginocchierà davanti al governo americano". Lo ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva rispondendo alle critiche dell'inquilino della Casa Bianca.

"Lui (Trump) dice che in Brasile non c'è democrazia e che non ci sono diritti umani perché Bolsonaro è sotto processo. Bolsonaro è sotto processo perché ha tentato un colpo di Stato. Lui (Bolsonaro) aveva un piano per uccidere Lula, (Geraldo) Alckmin", ha inoltre ribattuto il leader progressista.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia