Lula dopo l'incontro con Zelensky, 'una bella conversazione'

"Una bella conversazione sull'importanza di percorsi per costruire la pace e sul mantenimento sempre aperto del dialogo tra i nostri Paesi": il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha definito così l'incontro che ha avuto ieri a New York con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Dopo la nostra conversazione costruttiva e onesta, abbiamo incaricato le nostre squadre diplomatiche di lavorare sui prossimi passi delle nostre relazioni bilaterali e degli sforzi di pace", ha detto a sua volta Zelensky, al termine del suo primo faccia a faccia con il leader brasiliano. "È stato un incontro molto naturale, molto aperto, per lo scambio di informazioni, in un clima molto rilassato e collaborativo", ha sottolineato il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira.