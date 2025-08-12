Lula chiama Xi e chiede il sostegno della Cina alla Cop30

Dopo aver concluso un incontro con i suoi ministri senza definire un piano di emergenza contro l'aumento dei dazi Usa, il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, la notte scorsa ha telefonato al suo omologo cinese, Xi Jinping. Secondo un comunicato stampa, durante la chiamata, durata circa un'ora, entrambi si sono impegnati ad ampliare il "partenariato strategico bilaterale" tra i due Paesi, con maggiori investimenti nella cooperazione nei settori della sanità, del petrolio e del gas, dell'economia digitale e dei satelliti. I due presidenti hanno espresso la loro volontà di "continuare a identificare nuove opportunità di business tra le due economie".

Lula ha sottolineato l'importanza della Cina per il successo della Cop30, che si terrà dall'11 al 21 novembre a Belém, e per la lotta globale contro i cambiamenti climatici. Xi ha confermato la sua presenza al vertice con "una delegazione di alto livello".

La chiamata ha anche affrontato gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina. I due leader hanno convenuto che G20 e Brics svolgono un ruolo essenziale nel raggiungimento di una soluzione equilibrata per entrambe le parti.