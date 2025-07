Lula a Trump, 'non è serio minacciare dazi a Paesi via web'

"Non mi sembra una cosa molto responsabile o seria che il presidente di un Paese grande come gli Usa minacci gli altri Paesi via Internet. Non è giusto. Non vogliamo un imperatore. Siamo Paesi sovrani. Se lui pensa di poter tassare, anche i Paesi hanno il diritto di farlo. C'è la legge della reciprocità". Così il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ad una domanda sulle minacce di Donald Trump di aumentare i dazi del 10% ai pro Brics.