Lunedì 27 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Francesca BarraAffitti breviOrban-MeloniUragano MelissaTerremoto TurchiaTudor esonerato
Acquista il giornale
Ultima oraLukoil venderà le sue attività all'estero dopo sanzioni
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo sanzioni

Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo sanzioni

'La procedura di gara è già iniziata'

'La procedura di gara è già iniziata'

'La procedura di gara è già iniziata'

Il colosso petrolifero russo Lukoil ha comunicato che venderà i suoi asset esteri, dopo che Washington ha annunciato sanzioni contro le società Rosneft e Lukoil, con l'obiettivo di bloccare i guadagni della Russia e costringerla a negoziare un cessate il fuoco in Ucraina. "A causa dell'introduzione di misure restrittive nei confronti dell'azienda e delle sue controllate da parte di alcuni Stati, l'azienda annuncia la sua intenzione di vendere i suoi asset internazionali", ha dichiarato Lukoil, aggiungendo che la procedura di gara è già iniziata. Rosneft e Lukoil rappresentano il 55% della produzione petrolifera russa. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia