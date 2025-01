Luigi Li Gotti risponde a La Russa: "Non mi preoccupo delle sue parole"

"Non dedico un secondo a quanto La Russa ha detto. Sono stato per oltre venti anni sotto minaccia di Totò Riina che voleva la mia morte, figuriamoci se mi preoccupo di queste parole anche se arrivano dalla seconda carica dello Stato. Per me sono qualificabili a livello di un fiato". Così all'ANSA l'avvocato Luigi Li Gotti replica a quanto affermato dal presidente del senato Ignazio La Russa che parlando dell'indagine che coinvolge la premier Meloni e alcuni ministri ha affermato che lo "scontro in questa vicenda è con chi ha presentato l'esposto".