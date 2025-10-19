L'Ue verso nuova stretta contro la flotta ombra russa

L'Ue è pronta a proporre una nuova stretta contro la flotta ombra russa, le petroliere che trasportano il greggio di Mosca aggirando le sanzioni con bandiere di comodo. E' quanto emerge da un documento, visionato dall'ANSA, che sarà domani sul tavolo dei ministri degli Esteri a Lussemburgo. L'obiettivo è andare oltre il semplice inserimento dei singoli cargo nelle liste nere, colpendo l'intera rete che li mantiene operativi: compagnie assicurative, registri navali, servizi di rifornimento e logistica. Tra le ipotesi, anche il rafforzamento del quadro giuridico per consentire ai Paesi membri di ispezionare in mare le navi sospette.