Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
8 ott 2025
L'Ue propone nuove tutele per gli agricoltori sul Mercosur

Meccanismi rapidi contro impennate dell'import o calo dei prezzi

Meccanismi rapidi contro impennate dell'import o calo dei prezzi

Meccanismi rapidi contro impennate dell'import o calo dei prezzi

Arrivano nuove tutele per gli agricoltori europei nel quadro dell'accordo commerciale con il Mercosur. La Commissione Ue - che punta alla firma definitiva dell'intesa a dicembre - propone meccanismi di salvaguardia da attivare in caso di impennate improvvise dell'import dai Paesi sudamericani o calo dei prezzi per i produttori Ue. Le misure prevedono un monitoraggio costante dei mercati, procedure d'allerta e interventi tempestivi per i settori più sensibili: carne bovina, pollame, riso, miele, uova, aglio, etanolo, zucchero. In caso di rischio concreto di danno, Bruxelles potrà sospendere temporaneamente i dazi agevolati previsti.

