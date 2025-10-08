L'Ue propone nuove tutele per gli agricoltori sul Mercosur

Arrivano nuove tutele per gli agricoltori europei nel quadro dell'accordo commerciale con il Mercosur. La Commissione Ue - che punta alla firma definitiva dell'intesa a dicembre - propone meccanismi di salvaguardia da attivare in caso di impennate improvvise dell'import dai Paesi sudamericani o calo dei prezzi per i produttori Ue. Le misure prevedono un monitoraggio costante dei mercati, procedure d'allerta e interventi tempestivi per i settori più sensibili: carne bovina, pollame, riso, miele, uova, aglio, etanolo, zucchero. In caso di rischio concreto di danno, Bruxelles potrà sospendere temporaneamente i dazi agevolati previsti.
