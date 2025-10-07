L'Ue lancia piano sull'acciaio, meno import e dazi al 50%

La Commissione Ue sfida la Cina e presenta un piano per difendere l'industria siderurgica dagli effetti della sovraccapacità globale. La proposta - ha annuncia su X il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné - prevede di dimezzare le importazioni di acciaio a dazio zero e raddoppiare dal 25% attuale al 50% i dazi per le quote extra. "Questa è la nuova clausola di salvaguardia sull'acciaio. Questa è la reindustrializzazione dell'Europa", ha evidenziato Séjourné. Il testo sarà presentato a Strasburgo in conferenza stampa nel tardo pomeriggio.