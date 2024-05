L'Ue condanna le violenze della polizia, 'Georgia al bivio'

"Seguo la situazione in Georgia con grande preoccupazione e condanno la violenza nelle strade di Tbilisi. Il popolo georgiano vuole un futuro europeo per il proprio Paese. La Georgia è a un bivio. Dovrebbe mantenere la rotta verso l'Europa". Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X in riferimento all'intervento della polizia che ieri notte ha disperso con gas lacrimogeni e proiettili di gomma i manifestanti che protestavano a Tbilisi contro la controversa legge sull'influenza straniera, considerata da molti pericolosamente simile a quella in vigore nella Russia di Vladimir Putin.