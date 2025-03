L'Ue annuncia 2,5 miliardi di aiuti per la Siria nel biennio 2025-26

L'Ue metterà in campo aiuti per 2,5 miliardi di euro per la Siria nel biennio 2025-26. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla Conferenza dei donatori sulla Siria. "Per la prima volta la speranza dei siriani non è in pausa. La situazione resta fragile ma abbiamo visto l'impegno dei siriani ad un governo inclusivo. I siriani hanno bisogno di maggiore sostegno, sia che si trovino ancora all'estero, sia che decidano di tornare a casa. L'Europa farà la sua parte", ha sottolineato.