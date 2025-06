L'Ue al Wto, 'serve riforma urgente per le nuove sfide'

Il Commissario Ue Maros Šefčovič ha avuto un'ottima telefonata con il Direttore generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala. L'attenzione rimane concentrata sulla comune ambizione di preservare un sistema commerciale basato su regole e di lavorare insieme sui modi per rivitalizzarlo e rafforzarlo. Ciò include l'urgente necessità di una riforma significativa del Wto per affrontare le sfide commerciali di oggi, come le politiche non di mercato. L'Ue si è impegnata con altri partner like-minded per esplorare il modo migliore per rinvigorire il Wto e il sistema commerciale basato sulle regole in quanto tale.

Lo comunica la Commissione Ue.