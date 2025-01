L'Ue adotta pacchetto di aiuti da 120 milioni di euro per Gaza

"Oggi adottiamo un pacchetto di aiuti per 120 milioni di euro a Gaza per affrontare la crisi umanitaria in corso. Sappiamo che la situazione lì è catastrofica e che i palestinesi hanno urgente bisogno di cibo, forniture mediche, tende e altre protezioni". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Speriamo Eva Hrncirova nel corso dell'incontro con la stampa. Nel complesso gli aiuti umanitari dell'Ue a paesi terzi raggiungeranno quest'anno 1,9 miliardi, ha anche sottolineato.

Con il nuovo pacchetto da 120 milioni di euro l'assistenza umanitaria totale dell'Ue a Gaza sale a oltre 450 milioni di euro dal 2023 e si aggiunge ai voli del ponte aereo dell'Ue che hanno consegnato oltre 3.800 tonnellate di aiuti. "L'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi offre la speranza di cui la regione aveva disperatamente bisogno. Ma la situazione umanitaria a Gaza resta cupa. L'Europa incanalerà 120 milioni di euro di aiuti nel 2025, insieme a tonnellate di aiuti in natura, per continuare a sostenere i palestinesi", spiega la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una nota.

Il pacchetto di aiuti comprenderà: assistenza alimentare per affrontare l'insicurezza alimentare acuta e la malnutrizione Assistenza sanitaria per supportare il funzionamento delle strutture sanitarie e fornire materiale medico. Acqua, servizi igienici e supporto igienico per consentire l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari. Assistenza per fornire un alloggio sicuro e protetto a coloro che sono stati sfollati. Assistenza alla protezione per sostenere la sicurezza e la dignità delle popolazioni vulnerabili. L'Ue collaborerà strettamente con le agenzie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni umanitarie partner per garantire la rapida distribuzione degli aiuti.