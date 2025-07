L'Ue accusa Temu, 'prodotti illegali sulla sua piattaforma'

La Commissione europea ha accertato in via preliminare che Temu ha violato l'obbligo previsto dal Digital services act (Dsa) di valutare adeguatamente il rischio di vendita di prodotti illegali sul proprio marketplace. L'istruttoria Ue - condotta anche con acquisti anonimi - ha rilevato la presenza di numerosi articoli non conformi, tra cui giocattoli e dispositivi elettronici. La valutazione dei rischi condotta dalla big dell'e-commerce cinese nel 2024 è risultata generica e con misure di mitigazione ritenute inefficaci. Se confermate, le violazioni potrebbero portare a sanzioni fino al 6% del fatturato annuo.