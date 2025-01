Ludovico Einaudi: il nuovo album 'The Summer Portraits' tra ricordi estivi e sonorità orchestrali

Sono racconti in musica ispirati alle atmosfere estive, tra ricordi d'infanzia e nuove scoperte al sapore di Mediterraneo, quelli raccolti nel diciassettesimo album di Ludovico Einaudi, intitolato 'The Summer Portraits', in uscita il 31 gennaio per Decca Records e protagonista di un ritorno da parte del pianista e compositore a timbri e sonorità orchestrali.

"Ognuno di noi - ha spiegato Einaudi - ha un album di ricordi delle proprie estati. Il mio album è il ritratto musicale di quel tempo per noi tutti infinito e meraviglioso. L'anno scorso ho trascorso le mie vacanze estive in una casa su un'isola del Mediterraneo e ho cominciato a pensare alle mie estati, a quell'arco di tempo in cui la mia vita era strettamente legata ai sensi e alle emozioni, quando i giorni erano lunghi come mesi e i mesi come anni, e ogni giorno era un'esperienza in cui la natura ne era parte fondamentale, noi stessi eravamo natura".

Dei tredici 'ritratti musicali' che compongono 'The Summer Portraits', alcuni brani sono stati registrati negli studi di Abbey Road, con la partecipazione del violino barocco di Théotime Langlois de Swarte e gli archi della Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Robert Ames. Altri sono stati registrati nello studio di Dogliani, sulle colline delle Langhe, con i musicisti che collaborano con Einaudi da molti anni, ovvero Federico Mecozzi al violino e alla viola, Redi Hasa al violoncello e il poli strumentista Francesco Arcuri.

"Quest'opera - ha commentato ancora il pianista e compositore - rappresenta un viaggio nostalgico nelle estati degli anni '50 e '60, evocando ricordi d'infanzia e atmosfere estive attraverso tredici composizioni inedite. L'album è dedicato a questo, il ritratto di quel tempo per tutti noi infinito e meraviglioso".

Nella scaletta del nuovo album ci sono anche il singolo 'Rose Bay', il cui titolo è dedicato al sobborgo di Sydney dove il nonno materno di Einaudi, Wando Aldrovandi, si trasferì negli anni '30 dopo aver rifiutato di collaborare con il regime fascista in Italia, così come 'Pathos', accompagnato da un video girato dallo stesso Einaudi per una sorta di inno alla forza e alla bellezza del mare.

"Ero su una barca - ha raccontato Einaudi a proposito del brano - e il sole bruciava su di me, gli spruzzi e le onde d'acqua mi toglievano il respiro. Ho voluto catturare quell'energia pura degli elementi, la potenza drammatica e maestosa della natura".

Sul fronte del live, Einaudi è attualmente impegnato con il calendario di un lungo tour mondiale che dall'Europa farà poi rotta verso Thailandia, Corea del Sud, Giappone e poi di nuovo verso il vecchio continente, con una tappa anche a Roma, dal 12 al 18 giugno, all'Auditorium Parco della Musica.

In occasione dei settant'anni del compositore, poi, a settembre verrà pubblicato anche il libro 'Ludovico Einaudi (1955) - La musica, le origini, l'enigma', firmato dal giornalista Enzo Gentile che con l'artista vanta una lunga frequentazione, fin dagli anni Ottanta, prima dell'affermazione di Einaudi come compositore e concertista.