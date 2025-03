Luciano Spalletti crede nella rimonta: "Possiamo ribaltare Germania-Italia"

"Abbiamo vivo quello che è il ricordo delle grandi imprese dei nostri 'compagni di squadra' che rimangono compagni di squadra perché vogliamo portarli dietro di noi dentro le partite che giochiamo. La vita senza memoria non sarebbe niente". Nell'intervista a Vivo Azzurro alla vigilia di Germania-Italia di Nations League, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti assicura di credere nella possibilità di ribaltare l'1-2 dell'andata. "Ci sono delle sconfitte che vanno fatte sembrare cose che non sono mai avvenute - sottolinea- e questa è un po' una di quelle. Perché abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo uomo contro uomo contro calciatori di livello fisico imponente, lo abbiamo fatto bene giocando dal basso e creando situazioni per fare gol. In alcuni momenti abbiamo sofferto, però non abbiamo concesso quasi niente eccetto un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo avuto le situazioni per vincere la partita". Settantadue ore dopo il match di San Siro, a Dortmund il Ct dovrà necessariamente sostituire alcuni degli attori ("più o meno quattro cambi"), ma preannuncia che il copione da recitare sarà lo stesso del film visto al 'Meazza': "Di partenza si va a tentare di riproporre le stesse cose, sono convinto che se riusciremo ad avere lo stesso comportamento di giovedì il risultato sarà diverso. Poi abbiamo la possibilità di avere un po' di fantasia in diversi calciatori, che ci possono dare una mano nelle cose individuali".