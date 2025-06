Luciano Spalletti annuncia l'addio alla Nazionale dopo la vittoria sulla Moldova

"E' da vedere chi si sceglie (come nuovo Ct, ndr), certo non lasciamo un grande entusiasmo anche se il pubblico ha riposto in maniera splendida, ma i giocatori e l'allenatore devono fare la differenza e purtroppo io non ho fatto la differenza". Dopo la vittoria 2-0 sulla Moldova Luciano Spalletti dà così l'addio alla Nazionale. "E' vero abbiamo fatto fatica anche stasera . aggiunge ai microfoni della Rai - però ci sono troppe componenti, si è confermato quello che avevo visto, ho trovato questo gruppo troppo affaticato alla fine di questo campionato, è segno che erano logori per il campionato passato".