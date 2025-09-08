Lucano dichiarato incandidabile, escluso dalle liste di Avs

Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
8 set 2025
Decisione delle commissioni elettorali di R.Calabria e Cosenza

Le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Costanza hanno dichiarato Domenico "Mimmo" Lucano incandidabile e lo ha depennato dalla lista di Avs per le prossime regionali in Calabria. L'europarlamentare e sindaco di Riace era candidato nelle circoscrizioni sud e nord ma per via della legge Severino non potrà partecipare alla tornata elettorale a causa della condanna a 18 mesi per falso nel processo "Xenia". I suoi legali, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta hanno presentato ricorso alle Corti d'appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendo il reinserimento di Lucano nella lista.

