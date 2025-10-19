Louvre, l'elenco ufficiale dei gioielli rubati

Il ministero della Cultura ha diffuso in serata l'elenco ufficiale degli "otto oggetti di valore patrimoniale inestimabile" rubati questa mattina al Louvre. Si tratta di:
- un diadema della parure della regina Marie-Amélie e della regina Ortensia;
- un collier della parure di zaffiri della regine Marie-Amélie e della regina Ortensia;
- orecchini fabbricati con due pietre della parure di zaffiri della regina Marie-Amélie e della regina Ortensia;
- un collier di smeraldi della parure di Marie-Louise;
- un paio di orecchini di smeraldo della parure di Marie-Louise;
- una spilla detta "spilla reliquia";
- un diadema dell'imperatrice Eugenia;
- un grande gioiello da corsetto dell'imperatrice Eugenia.
Di questi oggetti rubati, è stato ritrovato finora, all'esterno del Louvre, il solo diadema dell'imperatrice Eugenia, danneggiato.