Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra testoPensioniBtp ValoreGazaRapina LouvreIncidente Asiago
Acquista il giornale
Ultima oraLouvre, l'elenco ufficiale dei gioielli rubati
19 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Louvre, l'elenco ufficiale dei gioielli rubati

Louvre, l'elenco ufficiale dei gioielli rubati

Sono 8 secondo il ministero della cultura, uno ritrovato

Sono 8 secondo il ministero della cultura, uno ritrovato

Sono 8 secondo il ministero della cultura, uno ritrovato

Il ministero della Cultura ha diffuso in serata l'elenco ufficiale degli "otto oggetti di valore patrimoniale inestimabile" rubati questa mattina al Louvre. Si tratta di:

  • un diadema della parure della regina Marie-Amélie e della regina Ortensia;
  • un collier della parure di zaffiri della regine Marie-Amélie e della regina Ortensia;
  • orecchini fabbricati con due pietre della parure di zaffiri della regina Marie-Amélie e della regina Ortensia;
  • un collier di smeraldi della parure di Marie-Louise;
  • un paio di orecchini di smeraldo della parure di Marie-Louise;
  • una spilla detta "spilla reliquia";
  • un diadema dell'imperatrice Eugenia;
  • un grande gioiello da corsetto dell'imperatrice Eugenia.

Di questi oggetti rubati, è stato ritrovato finora, all'esterno del Louvre, il solo diadema dell'imperatrice Eugenia, danneggiato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata