Nasrallah: lotta legittima contro occupazione sionista

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato in un discorso pubblico trasmesso in diretta TV da una località non meglio precisata in occasione della 'Festa dei martiri caduti sulla via di Gerusalemme' che la loro battaglia è legittima sia dal punto di vista legale che religioso contro l'occupante sionista. Tale discorso si è reso necessario a causa dei circa 60 combattenti di Hezbollah uccisi dall'8 ottobre a oggi negli scontri con l'esercito israeliano nel sud del Libano.