I prezzi dell'oro hanno aggiornato i massimi storici nelle contrattazioni asiatiche sui timori legati alla crescita economica globale e alla guerra commerciale sino-americana in corso, mentre il dollaro conferma la sua debolezza: il metallo prezioso, tradizionale bene rifugio nei periodi di turbolenze, segna intorno alle 12.15 locali (6.15 in Italia) uno valore spot di 3.393,4 dollari, in rialzo dell'1,95%.