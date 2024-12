L'opera 'Family' di Jago in mostra al Villaggio Italia di Doha

Tre avambracci intrecciati l'uno all'altro, abbracciati in un moto perpetuo. 'Family', l'ultima opera di Jago, è esposta in anteprima al Villaggio Italia di Doha, l'expo itinerante che accompagna l'Amerigo Vespucci nel suo tour mondiale. Da una lastra di bianchissimo marmo, immersa nel buio della sala espositiva, si staglia il simbolo dell'unione, della solidarietà, rappresentato da tre avambracci che si stringono l'uno all'altro ricordando il simbolo dell'Uroboro, dove ogni mano stringe l'altra creando un cerchio senza soluzione di continuità. L'opera è un invito alla connessione tra le persone, senza distinzioni o pregiudizi, un richiamo all'importanza della coesione e dell'appartenenza reciproca. Family resterà esposta fino al 22 dicembre, giorno di chiusura del Villaggio Italia di Doha, per poi raggiungere la tappa successiva del tour mondiale, ad Abu Dhabi. Negli Emirati l'artista esporrà anche un'altra delle sue opere dal titolo 'Future'.