Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraL'Onu accusa Israele, 'retorica genocida' su Gaza
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. L'Onu accusa Israele, 'retorica genocida' su Gaza

L'Onu accusa Israele, 'retorica genocida' su Gaza

Turk: 'Inorridito da governo Netanyahu, il mondo reagisca'

Turk: 'Inorridito da governo Netanyahu, il mondo reagisca'

Turk: 'Inorridito da governo Netanyahu, il mondo reagisca'

Nuova denuncia dell'Onu contro Israele, i cui leader sono stati accusati oggi da Volker Turk, alto commissario per i diritti umani, di alimentare "una retorica genocida" sulla Striscia di Gaza, come riportano fra gli altri i media britannici. Un territorio già ridotto a "un cimitero", ha rincarato Turk, aprendo a Ginevra la 60/a sessione del Consiglio Onu per i Diritti Umani e invocando una riposta più decisa della comunità internazionale per "mettere fine al massacro": "Sono inorridito dell'utilizzo aperto di una retorica genocida e della vergognosa disumanizzazione dei palestinesi da parte di alti funzionari israeliani".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza