Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefVertice AlaskaGiornalista ucciso GazaAnticiclone e caldoBotulino friarielli
Acquista il giornale
Ultima oraLondra, sosteniamo Trump ma mai fidarsi di Putin
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Londra, sosteniamo Trump ma mai fidarsi di Putin

Londra, sosteniamo Trump ma mai fidarsi di Putin

Portavoce di Starmer ribadisce 'sostegno Gb all'Ucraina'

Portavoce di Starmer ribadisce 'sostegno Gb all'Ucraina'

Portavoce di Starmer ribadisce 'sostegno Gb all'Ucraina'

Il Regno Unito "sosterrà ovviamente il presidente (Donald) Trump e le nazioni europee mentre si entra nei negoziati" sull'Ucraina segnati dal vertice del 15 agosto in Alaska fra lo stesso Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha rimarcato oggi un portavoce del premier Keir Starmer, aggiungendo tuttavia che secondo Londra non bisogna "mai fidarsi di Putin". Il portavoce ha poi ribadito che il Regno continuerà "ovviamente a sostenere l'Ucraina" e a lavorare con gli alleati della cosiddetta "coalizione dei volenterosi" per cercare d'imporre a Mosca "un cessate il fuoco" immediato e fornire "garanzie di sicurezza" a Kiev.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina