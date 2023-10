Londra rafforza la sicurezza tra Inghilterra e Italia

Sicurezza rafforzata attorno allo stadio di Wembley, in vista d'Inghilterra-Italia di stasera, alla luce dell'attacco di matrice jihadista a Bruxelles in cui sono stati colpiti tifosi svedesi a margine di un'altra partita di qualificazione per Euro2024, Belgio-Svezia. Lo rende noto la Metropolitan di Londra (Scotland Yard), annunciando "una presenza estremamente visibile" di agenti in tutta l'area interessata dall'operazione.