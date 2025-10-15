Londra, 'Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo'

"Le incursioni di Vladimir Putin all'interno del territorio alleato sono avventate e pericolose: deliberate o no, Putin ci guarda e non deve avere dubbi, se minacciarti agiremo". Lo ha detto il ministro britannico della Difesa John Healey arrivando alla ministeriale Nato. Healey ha poi annunciato che il Regno Unito estenderà la sua partecipazione alla missione di sorveglianza aerea Eastern Sentry della Nato fino alla fine dell'anno, al fine di continuare a dissuadere Putin dal mettere ulteriormente alla prova l'Alleanza.