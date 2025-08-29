Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
29 ago 2025
Londra esclude governo israeliano da Salone degli armamenti

Israele protesta, 'un atto di discriminazione'

Israele protesta, 'un atto di discriminazione'

Israele protesta, 'un atto di discriminazione'

I responsabili governativi israeliani non saranno invitati al Salone degli armamenti Dsei di Londra, in programma all'inizio di settembre, a causa delle operazioni militari a Gaza, ma le aziende israeliane potranno partecipare. Lo ha detto un portavoce del ministero della Difesa britannico all'agenzia Afp.

"La decisione del governo israeliano di intensificare la sua operazione militare a Gaza è sbagliata, pertanto possiamo confermare che nessuna delegazione del governo israeliano sarà invitata a partecipare al Dsei Uk 2025", ha affermato il ministero.

Il ministero della Difesa israeliano ha condannato la decisione come "un atto di discriminazione". "Queste restrizioni equivalgono ad un atto deliberato e increscioso di discriminazione nei confronti dei rappresentanti di Israele", ha detto in una nota il dicastero. Pertanto, il governo israeliano ha deciso di non allestire un padiglione presso l'esposizione.

