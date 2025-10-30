L'omicidio di Nada Cella, il pm chiede l'ergastolo per Cecere

La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari. Quattro anni invece per Marco Soracco, il commercialista per cui lavorava la vittima, accusato di favoreggiamento perché avrebbe saputo da subito chi era l'assassina ma non lo disse mai. Cecere "ha agito con lucida follia per commettere un delitto d'impeto" ha detto la pm Gabriella Dotto.