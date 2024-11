L'olimpionico Bettini pedala per i diritti delle donne

In bici, o a piedi, prosegue il viaggio per i diritti delle donne: l'appuntamento è per domenica 17 novembre, una giornata nella quale la Toscana dedica alla pedalata o camminata 'Pedale rosso' un evento per sensibilizzare sui valori di uguaglianza e parità di genere. Il via dal parco delle Cascine, per l'esattezza in piazzale del Re, dopo che alle ore 9,30 i partecipanti si saranno radunati. La pedalata 'Pedale rosso' nasce da un'idea di Marianella Bargilli con il supporto del doppio campione del mondo di ciclismo e olimpionico su strada ad Atene 2004, Paolo Bettini, ATCommunication, VeloEtruria Pomarance e Tuscany Love Bike. La 'passeggiata' attraverserà le vie di Firenze su un percorso che prevede l'arrivo alle ore 12 in piazza Duomo, davanti alla sede della presidenza della Regione Toscana, ai piedi di un palco sul quale si alterneranno Cristiano Militello, il musicista Beppe Dati, la cantante Giulia Vestri ed Eva Edili, giornalista di Lady Radio, media partner dell'evento. All'arrivo porterà i suoi saluti il presidente della Regione, Eugenio Giani, e la capo di Gabinetto, nonché ideatrice de La Toscana delle donne, Cristina Manetti. Sarà quindi inaugurata l'installazione di Marco Lodola 'L'attesa' che l'artista ha realizzato in esclusiva per La Toscana delle donne. Per iscriversi all'appuntamento del 17 novembre, evento che promette di aggregare amici e famiglie in una domenica all'insegna di diritti, rispetto, sport e condivisione, ci si può presentare con bici propria, o con Ridemovi (gratuita per i primi 50 iscritti) o iscrizione senza bici per chi preferisce partecipare camminando. Altre informazioni sul seguente sito: https://www.eventbrite.it/e/pedale-rosso-pedalata-camminata-per- i-diritti-delle-donne-tickets-1046411092747?aff=oddtdtcreator