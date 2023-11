L'Ohio approva l'aborto nella sua Costituzione USA.

L'Ohio si è schierato a favore dell'aborto. Gli elettori hanno approvato l'Ohio Issue 1, una misura che stabilisce il diritto all'interruzione di gravidanza nella Costituzione dello Stato americano centro-occidentale. È quanto emerge dalle proiezioni di alcuni media americani, fra cui The Hill. Per i Democratici si tratta di un'importante vittoria in vista delle elezioni presidenziali del 2024.